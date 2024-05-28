Taliban kadın haklarını korunduğunu iddia etti

Afganistan Hidayet ve Fazilet Bakanlığı'ndan Muhammed Halid Hanefi, ülkede kadın haklarına son derece dikkat edildiğini fakat dünya medyasının Afganistan'ı bilerek kötü gösterdiğini savunduktan sonra "Uluslarası medyayı Afganistan hakkında objektif haber yapmaya davet ediyorum" dedi.

Hidayet ve Fazilet Bakanı Yardımcısı Mohammad Faqir Mohammadi ise "Bakan bu talebi ülkemizin gerçek imajını dünyaya göstermek için yaptı. Bazı insanlar önyargılı ve İslam Emirliği'nin politikalarını farklı şekilde yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık bir kez daha Afganistan'daki kadınların haklarının korunacağına dair güvence verdi ve Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da kadın haklarının güvence altına alındığınının altını çizdi.

Afgan kadın hakları aktivisti Tafsir Syahposh ise açıklamalara "Okullar ve üniversiteler kapalı, her gün yeni kısıtlamalar getiriliyor ve hiçbir hakka saygı duyulduğunu görmüyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Taliban'ın Afganistan'daki yükselişinden bu yana insan hakları, özellikle de kadın ve kız çocuklarının hakları, tartışma konusu haline geldi. Taliban ülkedeki kadın haklarının İslam şeriatı çerçevesinde korunduğunu ve diğer ülkelerin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor.