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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı

Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Diyarbakır’da Alimler ve Medreseler Birliği’nin düzenlediği “Alimler Buluşması” konferansına

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 23:28
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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Diyarbakır’da konferansa katıldı
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Diyarbakır’da düzenlenen ve iki gün devam edecek olan “7. Âlimler Buluşması” toplantısına Türkiye, Suriye, İran, Afganistan’dan çok sayıda radikal İslamcı davetli olarak katıldı. Davetliler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Afganistan’daki İslam Emirliği ve Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid oldu.

Mücahid’in yanı sıra toplantıya Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Suriyeli Şeyh Zahid El Haznevi, Dünya Alimler Birliği Erbil Temsilcisi Ahmed Abdulvahap Pencwini, Şeyh Esad El Çokreşi Medresesini temsilen Mehmet Fırat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Son 7 yıldan bu yana her yıl Ekim ayında farklı bir ilde düzenlenen Alimler Buluşmasının 7’incisi bu yıl Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

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