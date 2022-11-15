Taliban'dan şeriat emri

Taliban'ın sözcüsü Zebihullah Mücahid, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bu "zorunlu" emrin Molla Ahundzade’nin bir grup yargıçla görüşmesinden sonra geldiğini aktardı. Açıklamada, Taliban’ın lideri yargıçlara, "Hırsızların, adam kaçıranların ve fitnecilerin dosyalarını dikkatlice inceleyin" dedi.



Taliban, kesin olarak suçları ve cezaları tanımlamadı, ancak Afganistan'daki bir dini lider BBC'ye Şeriat yasalarına göre cezaların uzuv kesme, kamusal alanda kırbaçlama ve taşlamayı içerebileceğini söyledi.



Parklara, hamamlara ve spor salonlarına giriş, halihazırda haremlik selamlık olarak ayrılmıştı. Taliban, kurallara uyulmadığını iddia ederek geçen hafta kadınların Kabil'deki parklara gitmelerini yasakladı. O zamandan beri, halka açık hamamların ve spor salonlarının da yasağa dahil olduğu ortaya çıktı.



Reuters'ın haberine göre Taliban, özellikle muhalifler, kadınlar ve gazetecilerin insan haklarını ihlâl ettiklerine dair çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kaldı. Kadınların, bir erkek refakatçi olmadan uzun mesafeli yolculuklara çıkmaları yasaklandı. Taliban'ın izin vereceğine dair söz vermesine rağmen, genç kızlar ülkenin büyük çoğunluğunda hâlâ okula dönmedi.



Bazı kadınlar hâlâ sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışırken, çoğuna Taliban iktidara geldikten sonra işe gitmemeleri söylendi. Mayıs ayında kadınlara halka açık yerlerde peçe takmaları emredildi. Çok sayıda kadın erkeklerle eşit haklar talep ettikleri için dövüldü.