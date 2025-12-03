Afganistan'da 2021'de ABD askerlerinin çekilmesi ardından yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi, aldığı her kararla infial yaratmaya devam ediyor. 2021'den bu yana halka açık infazlarla tepki çeken Taliban bu kez, bu eylemi stadyumda gerçekleştirdi. Taliban, infaz etme görevini ise 13 yaşındaki küçük bir çocuğa verdi.

Afganistan'ın doğusundaki Host kentindeki bir stadyumda, Taliban yetkilileri tarafından Salı günü halka açık infaz gerçekleştirildi. Ülkenin Yüksek Mahkemesi, infaz edilen kişinin bu yılın başlarında aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişilik bir ailenin üyelerini öldürdüğünü açıkladı.

Mangal adli fail, Ocak 2025'te Host eyaletindeki bir eve girip aile üyelerini vurarak öldürmekten hüküm giymişti. Taliban da infazın öldürülenlerin ailesinin üyesi tarafından gerçekleştirilmesine karar verdi. Bu aile üyesi ise 13 yaşında bir çocuktu.

13 yaşındaki çocuğun gerçekleştireceği infaz önce Taliban halka, infazın gerçekleştirileceği stadyuma gelme çağrısında bulundu. Küçük bir çocuk tetiği çekerken, yaklaşık 80 bin kişi de bu anları izledi.

2021'DEN BU YANA 11'İNCİ İNFAZ

Bu, Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana gerçekleştirdiği 11. infaz. Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Raportörü Richard Bennet, Salı günü X sitesinde yaptığı paylaşımda, kamuoyuna açık infazın durdurulması çağrısında bulundu. Bennet, "Kamuoyuna açık infazlar insanlık dışı, zalimce ve alışılmadık bir ceza olup uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Taliban, kamusal infazların geri getirilmesinin yanı sıra Afgan kadın ve kız çocuklarını da hayattan dışlayan birçok karara imza attı. Kız çocukları, ortaokul ve üniversite eğitiminden mahrum bırakılırken kadınların da çoğu işte çalışması yasak.