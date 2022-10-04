Çılgın Sayısal Loto'da bu rakamlar nasıl yan yana geldi

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ekim tarihli çekilişinde 90 sayı arasından kazanan sayılar 22, 28, 43, 44, 45, 46, 29 ve 47 oldu. 43-44-45-46 ve 47 sayıları peş peşe geldi.

6 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 TL ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

Milli Piyango şans oyunlarını Demirören Grubu ile Sisal Şans Şirketi'ne devretmişti. Sisal hisselerini geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar hasılatı olan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın almıştı.

İşte Çılgın Sayısal Loto 1 Ekim 2022 çekiliş sonuçları: