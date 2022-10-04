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Çılgın Sayısal Loto'da bu rakamlar nasıl yan yana geldi

Çılgın Sayısal Loto’nun 1 Ekim çekilişinde 90 sayı arasından çıkan 8 sayıdan 5’i 43-44-45-46 ve 47 oldu. 5 sayının ardışık gelmesi ‘şaibe’ iddiasına yol açtı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:07
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Talih kuşu rahmetli oldu. Yine kasanın yüzü güldü. Çılgın Sayısal Loto'da bu rakamlar nasıl yan yana geldi

Çılgın Sayısal Loto'da bu rakamlar nasıl yan yana geldi
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ekim tarihli çekilişinde 90 sayı arasından kazanan sayılar 22, 28, 43, 44, 45, 46, 29 ve 47 oldu. 43-44-45-46 ve 47 sayıları peş peşe geldi.

6 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 TL ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

Milli Piyango şans oyunlarını Demirören Grubu ile Sisal Şans Şirketi'ne devretmişti. Sisal hisselerini geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar hasılatı olan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın almıştı.

İşte Çılgın Sayısal Loto 1 Ekim 2022 çekiliş sonuçları:

 

 

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İzmirli
4.10.2022 10:45
Hırsız Tüpçü mutlaka yargılanacaksın. Donuna kadar alacak bu millet senden.  
 
leş koktu,(tuz değil)
4.10.2022 10:42
Bu ibrette böyle zihniyete coronaya yakalanan corona yavrusunu emanet etmemmmmmmmmmmm.  
 
Ramiz Ağa
4.10.2022 10:40
Şaşirdim mı asla adamlar haramdanda çalıyor yuh olsun  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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