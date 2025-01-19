Talihsiz Eslem öldükten sonra akılları başlarına geldi! Hakkari'de başıboş köpekler toplanıyor

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesinin Yeni Mahalle'sinde, Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Ahmed-i Hani Ortaokulu'ndan karnesini alan Eslem Teker, ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evden çıktı. Eslem, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırarak yardıma koştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağrıldı ve sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Eslem, hayatını kaybetti.

ESLEM ÖLDÜ, KÖPEKLER TOLANMAYA BAŞLADI

Olayın ardından, Yüksekova Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, saldırının gerçekleştiği bölgedeki sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

‘BAŞBOŞ KÖPEKLER ÖNCEDEN TOPLANMALIYDI’

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ayhan, sokak köpekleriyle ilgili alınması gereken önlemleri daha önce dile getirdiklerini belirterek, "Keşke belediye ekipleri sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümünün ardından, hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker'in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili bakanlığımız tarafından derhal mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.



Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 19, 2025

Acı olay sonrası bugün dükkanımı açmadım. Çocuklarımız köpek korkusundan dolayı tek başlarına dışarı çıkamıyor. Biz eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı varken, bu köpekler neden başıboş geziyor? Bu konuda önlem alınması gerekir." ifadelerini kullandı.