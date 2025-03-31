Bursa Osmangazi'de talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaşanan bir hırsızlık olayı film sahnelerini geride bıraktı. Bir kişi evine giderken yürümek yerine yolda gördüğü kamyonu çaldı. Aracın yakıtı bitince bir başka kamyon daha çaldı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kovalamaca sonrası yakalanan zanlı, "Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım" dedi.

Bursa'da bir kişi arkadaşlarıyla çıktığı gezinti sonrası eve dönmeye üşenince kapısını yokladığı kamyoneti çaldı. Bir süre ilerledikten sonra yakıtı biten aracı yolda bırakan şüpheli başka bir kamyonet çalıp yolda kazaya karıştı. Polis ekiplerinin fark ettiği şüpheli verdiği ifadesinde "Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde arkadaşlarıyla gezmeye çıkan G.T., gece saatlerinde yolda ilerlerken sokak arasındaki bir kamyonetin kapısını yokladı. Kapının açık olduğunu fark eden şüpheli, arkadaşlarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra eve dönmek için yola koyuldu. Yürüyerek eve gitmeye üşenen şüpheli, yokladığı kamyoneti çalmak için harekete geçti. Etrafı kolaçan eden G.T., kamyoneti düz kontak yaparak çalıştırdı. Çaldığı kamyonetle bir süre ilerleyen şüpheli aracın yakıtı bitince aracı park edip, yine aynı ilçede bir başka kamyoneti aynı yöntemle çalıp kayıplara karıştı. Araç sahipleri ise kapıda bulamadıkları araçları için ihbarda bulundu.

"KÖTÜ NİYETLE ÇALMADIM, TAKSİ AMAÇLI KULLANDIM"

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aradıkları şüphelinin, kontrolden çıkıp bir iş yerine çarptığını öğrenince olay yerine hızla intikal etti. Şüpheliyi kaçmak üzereyken yakalayan ekipler G.T.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İfadesinde, "Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım" diyerek kendisini savunan şüpheli ekiplere ikinci bir şoku yaşattı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

Talihsiz hırsız yakalandı: ‘Kötü niyetim yoktu’

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