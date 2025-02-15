Talihsiz kadın son nefesini kapının önünde verdi

Kaynak: İHA
Talihsiz kadın son nefesini kapının önünde verdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kadın evine girmek üzere iken biranda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 53 yaşındaki kadının ölümü mahalle sakinlerini hüzne boğdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Fasiye Elekçi, akşam saatlerinde evine girmek için kapıya geldiği sırada bir anda yere yığıldı.

Olayı fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, Elekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelere göre, Fasiye Elekçi'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu netleşecek. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Talihsiz kadının ölümü, ailesi ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Elekçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Talihsiz kadın son nefesini kapının önünde verdi

Talihsiz kadın son nefesini kapının önünde verdi

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