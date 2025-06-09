Talihsiz karganın yardımında itfaiye yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Talihsiz karganın yardımında itfaiye yetişti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağına ip dolanarak ayakta mahsur kalan karganın yardımını itfaiye ekipleri yetişti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağına ip dolanarak ayakta mahsur kalan karganın yardımını itfaiye ekipleri yetişti.

Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde ayağına dolanan ip sonrası uçamayarak ağaçta mahsur kaldı. Ağaçta mahsur kalan karganın, bağırışlarını duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesiyle ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı. Ekipler tarafından kurtarılan karga, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Talihsiz karganın yardımında itfaiye yetişti

Talihsiz karganın yardımında itfaiye yetişti

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