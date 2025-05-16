Talihsiz sakatlıkla sezonu kapatmıştı: Transfer iddialarına cevap geldi

Fenerbahçe'den geçen sezon başında Brighton'a 30 milyon euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Gelecek hafta idmanlara başlaması beklenen Ferdi Kadıoğlu’nun kalan maçlarda süre alamayacağı ancak yaz kampında hazır hale geleceği ifade ediliyor.

Athletic'in Brighton muhabiri Andy Naylor, 25 yaşındaki oyuncunun durumu için Fanatik’e açıklamalarda bulundu. Naylor, "Kasım ayından bu yana sezonu Ferdi Kadıoğlu olmadan geçirmek takım için büyük bir darbe oldu. O dönemde daha yeni yeni kedisini göstermeye başlamıştı. Bu durum Brighton'ın sol bek ve sağ bek seçeneklerini azalttı. Umuyoruz ki bir dahaki sefere tam bir sezon öncesi kampı geçirdikten sonra sahaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezonki pozisyonuyla ilgili de konuşan Naylor, "Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayacaktır. Estupinan ve Veltman ile forma yarışına girer. Lamptey muhtemelen gidiyor. Orta saha oyuncuları Wieffer ve Hinshelwood da bu sezon zaman zaman sağ bekte oynadı" dedi.

Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili çıkan transfer söylentilerine de değinen ünlü muhabir, "Ferdi'nin kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesi kesinlikle düşünülmüyor" diyerek sözlerini noktaladı.