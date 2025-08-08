Talipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, çeşitli oyuncularla sözleşme görüşmeleri de sürüyor. Birçok isim ile yeni sözleşme imzalayan Cimbom'da, sıra Arap kulüplerinin peşine düştüğü Mauro Icardi'ye geldi.

GALATASARAY MAURO ICARDI İLE UZATMA KARARI ALDI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli forvetin sözleşmesini aynı şartlarla uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Icardi'nin sezon sonunda sona erecek olan kontratını 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinde bizzat Özbek'in devreye gireceği belirtildi. 2023 yılında PSG'den 10 milyon euro bonservisle kadroya katılan Icardi'ye sponsorlar hariç 6 milyon euro maaş ödeniyor. Yeni kontratta da aynı ücretin korunması isteniyor.

