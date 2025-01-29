Talisca şoku! Oynamayabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca kendisini 1,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağladı. Taraftar henüz bu transferin tadını çıkarırken gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nda kötü haber geldi.

TALISCA AVRUPA'DA OLMAYABİLİR!

Sabuncuoğlu “Jose Mourinho, Avrupa listesine Filip Kostic, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı yazmayı düşünüyor. Talisca ve Mimovic, listenin dışında kalabilir.” diyerek Brezilyalı ismin Avrupa'da devam edilmesi halinde listede olmayacağını belirtti.

Öte yandan sarı lacivertlilerin yeni transferi Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gol attı.

BREZİLYALI OYUNCUNUN TRANSFER GEÇMİŞİ

14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €

16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €

18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €

18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €

21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €