Talisca Beşiktaş'a geliyor: Bomba iddia

Beşiktaş'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğine onay verdi.

Al Nassr'ın Talisca kararı sonrası Beşiktaş'a haber yolladığı ve transfer için masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi.

Bu gelişme sonrası Beşiktaşlı kurmaylar, Al Nassr ile 29 yaşındaki futbolcunun transferini noktalamak için bir görüşme yapacak.

EMRE KOCADAĞ 'İMKANSIZ GİBİ' DEMİŞTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Talisca ile yaptığı açıklamada, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi." ifadelerini kullanmıştı.