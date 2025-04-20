Talisca Fenerbahçe formasıyla gollerini sürdürüyor

Kaynak: İHA
Talisca Fenerbahçe formasıyla gollerini sürdürüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son 4 lig maçında 7 gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin 2 golü Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi.

KAYSERİSPOR'A 2 GOL ATTI

Talisca, müsabakanın 36. dakikasında sol kanattan Allan Saint-Maximin ile gelişen atakta takipçiliği ile skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 79. dakikasında penaltıda topun başına geçen 31 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Brezilyalı futbolcu, 6'sı 11'de olmak üzere 10. lig maçına çıkarken üst üste 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarının ardından bugün de gol sevinci yaşadı. Talisca, bu sezon Süper Lig'de 8. golüne ulaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.

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