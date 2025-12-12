Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında attığı iki golle yıldızlaşan Anderson Talisca Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı.

İlk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada; 35 ve 43. dakikalarda ağları havalandıran Talisca, sarı lacivertli kulübün Avrupa Ligi tarihinde ön elemeler hariç ilk 45 dakika 2 gol atan ilk oyuncusu oldu.

Gollerine ikinci yarıda da devam eden Brezilyalı yıldız, 65. dakikada bu kez kafa vuruşuyla Brann ağlarını havalandırarak zorlu deplasmanda hat-trick yaptı.