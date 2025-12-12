Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında attığı iki golle yıldızlaşan Anderson Talisca Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı.

GOOOLLL! Anderson Talisca deplasmanda farkı 2’ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/hQpDCM4n5m — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

İlk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada; 35 ve 43. dakikalarda ağları havalandıran Talisca, sarı lacivertli kulübün Avrupa Ligi tarihinde ön elemeler hariç ilk 45 dakika 2 gol atan ilk oyuncusu oldu.

Gollerine ikinci yarıda da devam eden Brezilyalı yıldız, 65. dakikada bu kez kafa vuruşuyla Brann ağlarını havalandırarak zorlu deplasmanda hat-trick yaptı.