Talisca Fenerbahçe’nin kapısından böyle döndü. Dikkat çeken Mourinho detayı

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr’da devam eden Anderson Talisca bir dönem Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu. Beşiktaş’ta oynadığı futbolla adından söz ettiren oyuncunun Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Samet Yüksel’in haberine göre sarı lacivertli yönetim, Al Nasr ile 10 milyon euro bonservis konusunda anlaştı. Brezilyalı oyuncu, transfer için ikna olurken Teknik Direktör Mourinho’nun veto ettiği ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın, kadroda yer alan Szymanski’ye dikkat çekerek Talisca’ya gerek olmadığını söylediği öğrenildi. Portekizli teknik adam, oyun planı gereği hem savunmada hem de hücumda katkı veren orta saha oyuncularına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe, Mourinho’nun gelişi sonrası aralarında Saint Maximin ve En Nesyri’nin de olduğu 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.