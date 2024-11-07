Talisca Fenerbahçe’ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

Kaynak: Sabah
Talisca Fenerbahçe’ye gelecek mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Tailsca’nın menajerinden açıklama geldi. Brezilyalı oyuncunun menajeri, transfer iddialarına yanıt verdi.

Her transfer dönemi adı Türk takımlarıyla geçen Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali olduğu iddia ediliyordu.

30 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Leite, Sabah'a iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Leite, Talisca'nın Al Nassr'da kalacağının ve transferinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sabah’a konuşan Leite, "Sözleşmemiz 2026'nın haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok." dedi.

2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Talisca, Beşiktaş kariyerinde 37 gol ve 14 asistlik skor katkısı yaptı.

Brezilyalı oyuncu bu sezon Al Nassr formasıyla tüm kulvarda çıktığı 16 maçta 8 gol attı.

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