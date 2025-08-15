Talisca için Fenerbahçe servet istedi

Brezilyalı yıldızı Talisca için Gremio'dan teklif alan Fenerbahçe, istediği bonservis bedeliyle Güney Amerika ülkesinde gündem oldu.

Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezona başlarken transfer hareketliliği de devam ediyor.

Brezilyali gazeteci Fabio Vargas'ın haberine göre Gremio, Fenerbahçe forması giyen 10 numara Anderson Talisca ile ilgileniyor.

4-005.jpg

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek 31 yaşındaki yıldız için sarı lacivertlilerin kapısını çalan Gremio beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Talisca'yı kadrosunda tutmak isteyen Fenerbahçe'nin Brezilya ekibinden 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.

