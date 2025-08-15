Talisca için Fenerbahçe servet istedi

Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezona başlarken transfer hareketliliği de devam ediyor.

Brezilyali gazeteci Fabio Vargas'ın haberine göre Gremio, Fenerbahçe forması giyen 10 numara Anderson Talisca ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek 31 yaşındaki yıldız için sarı lacivertlilerin kapısını çalan Gremio beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Talisca'yı kadrosunda tutmak isteyen Fenerbahçe'nin Brezilya ekibinden 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

⚠️???? #Grêmio l fez uma sondagem por Talisca do #Fenerbahçe da Turquia, o empresário Marcelo Marques disposto à contratar um nome incontestável, procurou o staff de Talisca e se espantou com a pedida da equipe turca! € 30 milhões de euros R$ 190 milhões.

Valor impossível!



— Fábio Vargas (@fabioHDG) August 14, 2025

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.