Talisca için kader günü. Geleceği Luis Castro'ya göre belli olacak

Son günlerde Türk takımları ile adı sıkça anılan Anderson Talisca için bugünün kader günü olması bekleniyor.

Talisca için kader günü. Geleceği Luis Castro'ya göre belli olacak

Editör: Hamza Özalkuş

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile sıkça anılan Anderson Talisca'nın, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bugün bir karar verileceği iddia edildi.

Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiah'ın haberine göre; Al Nassr'ın Teknik Direktörü Luis Castro, Brezilyalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına 24 saat içerisinde karar verecek.

Portekizli çalıştırıcının yönetime bir rapor sunacağı ve bu raporun Talisca'nın takımdaki geleceğini de belirlemesi konusunda belirleyici rol oynayacağı öğrenildi.

Haber detayında ise, 29 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğu ve Castro'nun onay vermesi halinde Talisca'nın transferinin kolaylaşacağı ifade edildi.


Öte yandan Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maddi şartlarda anlaşma sağlanamadığı için eski futbolcusu Talisca'nın transferinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

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