Talisca ilk 11’deki yerini alacak mı? Son karar belli oldu

Fenerbahçe’ye ara transferde gelen Talisca sarı lacivertli forma ile 4 gole ulaşsa da henüz düzenli olarak ilk 11’de forma giyemedi. Son olarak Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçında 2 defa ağları havalandıran Brezilyalı oyuncu ritmini buluyor.

Uzun görüşmeler sonrası Fenerbahçe’ye gelen tecrübeli oyuncunun Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Gelen son haberlere göre Talisca maça ilk 11’de başlamaya yakın duruyor.

Brezilyalı futbolcunun Antalyaspor karşısında ilk 11'de başlamayı hedeflediği aktarıldı.

Antrenmanlardaki istekli görüntüsü ve vermeye başladığı skor katkısıyla Jose Mourinho'nun da gözüne giren Talisca'nın Antalyaspor maçında ilk 11'e yakın olduğu belirtiliyor.