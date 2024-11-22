Talisca maç kadrosundan çıkarıldı. Bu akşam oynamayacak

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Talisca maç kadrosundan çıkarıldı. Bu akşam oynamayacak

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncu, takımının Al-Qadsiah ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedefi olan Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı. Talisca bu akşamki maç öncesi kadrodan çıkarıldı.

Suudi Arabistan basını, ligde geçen hafta oynanan Al-Riyad maçı sonrası Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiğini yazdı. Haberde ağrıları artan Anderson Talisca'nın bu akşam oynanacak Al-Qadsiah maçının kadrosundan çıkarıldığı yazıldı. Teknik direktör Stefano Pioli'nin, Talisca'nın yerine Angelo Gabriel ve Wesley'i maç kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasındaki Al-Nassr - Al-Qadsiah maçı bu akşam TSİ 20:00'de oynanacak.

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