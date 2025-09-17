Talisca şoku! İkinci kez Fenerbahçe'yi yaktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ertelenen maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın önüne ise Anderson Talisca’nın kaçırdığı penaltı geçti. Sarı-Lacivertliler’in Brezilyalı yıldızı, sezon başından bu yana üst üste ikinci kez beyaz noktada başarısız oldu.

GÖZTEPE MAÇINDA DA KAÇIRMIŞTI

Sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 90. dakikada penaltı kazanmıştı. Son dört penaltısını gole çeviren Talisca topun başına geçti ancak kaleci gole izin vermedi. Maç golsüz tamamlandı, Fenerbahçe olası galibiyet fırsatını elinden kaçırdı.

ŞİMDİ DE ERTUĞRUL TAŞKIRAN GOLE İZİN VERMEDİ

Alanyaspor karşısında ise senaryo değişmedi. Fred’in şutunda elle oynama sonrası VAR uyarısıyla penaltı kararı çıktı. Topun başına yine Talisca geçti. Ancak bu kez de Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran, başarılı bir kurtarışa imza attı. Tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Brezilyalı yıldız sosyal medyada taraftarın eleştiri oklarının hedefi oldu.