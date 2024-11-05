Talisca Süper Lig’e dönecek mi? Dev kulüp harekete geçmeyi bekliyor

Bir dönem Beşiktaş’ta oynadığı futbolla hafızalara kazınan Sonrasında yolu Çin’e ve Suudi Arabistan’a düşen Talisca’nın geleceği belli oluyor. Gelen son haberler, Brezilyalı oyununun Süper Lig’e dönem ihtimalinin olduğunu ortaya koydu.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Talisca’nın formasını giydiği Al Nassr, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Arap kulübünün hedefinde Sporting forması giyen golcü oyuncu Gyokeres olduğu öğrenildi. Transfer çalışmaları yabancı sınırına takılan Al Nassr’ın Talisca ile yollarını ayırması bekleniyor. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Brezilyalı oyuncunun özellikle Süper Lig’den taliplerinin harekete geçmesi bekleniyor.

Talisca’yı transfer etmek isteyen takımların başında Beşiktaş bulunuyor. Siyah beyazlıların, taraftarın en çok istediği oyunculardan biri olan Talisca’yı transfer etmek için hazırda beklediği öğrenildi. Talisca ile Fenerbahçe’nin de ilgisi bulunuyor.