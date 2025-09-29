Penaltı atarken ıslıklanan Talisca'dan manidar hareket

Fenerbahçe, dün akşam oynanan maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takımın ilk golünü 65. dakikada penaltı vuruşundan Anderson Talisca attı.

Brezilyalı oyuncu, penaltı için topu aldığında Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmıştı. Son iki penaltı vuruşunu kaçıran Talisca ıslıklanmıştı.

Talisca, Instagram hesabından maçta çekilen fotoğrafılarını paylaştı.

Tepkilere gönderme yapan Talisca, paylaşımında "Disiplin; alkış ve motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen aklın o kişi olduğuna inanır" ifadelerine yer verdi.