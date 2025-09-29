Penaltı atarken ıslıklanan Talisca'dan manidar hareket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Penaltı atarken ıslıklanan Talisca'dan manidar hareket

Antalyaspor maçında kullandığı penaltı öncesinden taraftarların tepki gösterdiği Anderson Talisca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fenerbahçe, dün akşam oynanan maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takımın ilk golünü 65. dakikada penaltı vuruşundan Anderson Talisca attı.

Brezilyalı oyuncu, penaltı için topu aldığında Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmıştı. Son iki penaltı vuruşunu kaçıran Talisca ıslıklanmıştı.

Talisca, Instagram hesabından maçta çekilen fotoğrafılarını paylaştı.

Tepkilere gönderme yapan Talisca, paylaşımında "Disiplin; alkış ve motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen aklın o kişi olduğuna inanır" ifadelerine yer verdi.

paylasim.jpg

Son Haberler
Nepal'de Başbakan'a yurt dışına çıkış yasağı
Nepal'de Başbakan'a yurt dışına çıkış yasağı
İzmir'de aylar sonra yağmur yağdı
İzmir'de aylar sonra yağmur yağdı
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi
Audi'nin yeni Q3 modeli estetik ve teknolojiyle dikkat çekiyor: Türkiye fiyatı dudak uçuklattı
Audi'nin yeni Q3 modeli estetik ve teknolojiyle dikkat çekiyor: Türkiye fiyatı dudak uçuklattı
Eski MİT Başkanı Sönmez Köksal, Bahçeli'nin "kurucu önder" tanımlamasındaki şifreyi çözdü!
Eski MİT Başkanı Sönmez Köksal, Bahçeli'nin "kurucu önder" tanımlamasındaki şifreyi çözdü!