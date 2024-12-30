Talisca transferinde büyük kriz çıktı. Son kararını verdi

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Talisca transferinde büyük kriz çıktı. Son kararını verdi

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için gün saydığı Talisca’da büyük kriz yaşandı. Brezilyalı oyuncunun son kararını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin ara transferindeki bir numaralı hedefi olan Talisca’da büyük kriz çıktığı öğrenildi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Brezilyalı oyuncunun son talebi ortalığı ayağa kaldırdı.

Talisca, Fenerbahçe ile anlaşmasına çok kısa bir süre kala, Suudi kulübünden 15 milyon euronun üzerindeki birikmiş alacağını istedi. Al Nssr’ın ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi.

Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Talisca ile büyük ölçüde anlaştığı ve imzaları atmak için gün saydığı belirtiliyordu. Yaşanan kriz sonrası transferi tamamen iptal olup olmadığı ve sarı lacivertli yönetimin takınacağı henüz bilinmiyor.

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