Talisca zincirini '3'te kırdı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de goller Talisca ve Szymanski'den geldi.

TALISCA BU KEZ HATA YAPMADI

Karşılaşmada ilk golü penaltıdan atan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca beyaz noktanın başında son maçlarda yaşadığı şansızlığa son vererek galibiyette önemli rol oynadı.

İKİ MAÇTA PUAN KAYBINA SEBEP OLMUŞTU

Daha önce Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı atışlarından yararlanamayan Talisca Fenerbahçe'nin puan kaybetmesine sebep olmuş ve tribünlerden tepki almıştı.

KISA SÜRELİĞİNE ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Antalyaspor maçında 62. dakikada kazanılan penaltıda topu alarak bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Talisca'ya tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

ŞANSIZLIĞINI KIRDI

Ardından sarı lacivertli oyuncuların taraftarlara yaptığı uyarı sonrası ıslık sesleri yerine 'Anderson Talisca' tezahüratlarına bıraktı. Nitekim Talisca da bu kez penaltı atışını gole çevirerek kendi hem de takımın üzerindeki baskıyı kaldırdı.