Talisca'da flaş gelişme: Gidiyor mu?

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Talisca'da flaş gelişme: Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de Portekiz kampına götürülmeyen Anderson Talisca hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Portekiz kampına götürülmeyen Anderson Talisca'nın takımdan ayrılabileceği yönünde sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Brezilya basını, eski takımı Flamengo'nun Talisca için devreye girdiğini ve transfer görüşmelerine başladığını yazdı. Ancak çıkan haberlerde henüz resmi bir teklif yapılmadığı da belirtildi.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın Flamengo'ya transferinin önündeki en büyük engel olarak 30 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı gösteriliyor.

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