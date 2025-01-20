Talisca'da flaş gelişme! Teknik direktörü açıkladı

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Talisca'da flaş gelişme! Teknik direktörü açıkladı

Fenerbahçe'ye transferi beklenen Anderson Talisca için Suudi Arabistan'da flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Anderson Talisca için Suudi Arabistan'da gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr Teknik Direktörü Pioli önceki hafta kadrosundaki eksiklere rağmen Talisca'yı Al Akhdood kadrosuna almamış oyuncu forma giymemişti. Pioli yine Suudi Arabistan Pro Lig 16. hafta karşılaşmasında Al Khaleej ile oynayacakları maç kadrosuna Talisca'yı dahil etmedi.

"TALİSCA KADRO DIŞI BIRAKILDI"

Suudi gazeteci Al-Tamimi'nin haberine göre Pioli, Al-Aqidi ile Anderson Talisca'yı kadro dışı bıraktı. Gazeteci Al-Tamimi 'Pioli, kaptan Nawaf Al Aqidi ve kaptan Talisca'yı kadro dışı bıraktı Kaptan Abdullah Al-Khaybari iyileştikten sonra kadroya geri dönüyor. Üç puan önemli ve Pioli aldığı kararlardan sorumludur ve Allah'ın lütfuyla bu kararlar gerçekleşecektir. İyi şanslar, inşallah' ifadelerini kullandı.

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