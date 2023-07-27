Talisca'dan ayrılık sinyali. Yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Editör: Hamza Özalkuş

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş formasıyla adından söz ettirmiş olan Anderson Talisca'nın sosyal medyasından kulüp formalı fotoğrafını kaldırması transfer dedikodularına neden oldu.

Instagram hesabından Al-Nassr ibaresini kaldıran Talisca, 'Yeni proje' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu da transfer dedikodularına neden oldu.

Daha önce 3 büyüklerle anılan Brezilyalı yıldızın geleceği merak ediliyordu.

Talisca'nın bu hamlesinin nedeni ortaya çıktı.

Talisca'nın 'Yeni Proje' paylaşımının bir albüm olduğu öğrenildi.

Şarkı çıkartmaya hazırlanan Talisca'nın önümüzdeki günlerde bu şarkıyı herkesle paylaşacağı aktarıldı.

İşte o paylaşım;