Talisca'dan Beşiktaş açıklaması. Heyecanlandıran mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Talisca'dan Beşiktaş açıklaması. Heyecanlandıran mesaj

Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği sürekli gündemde olan Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta taraftarın sevinç yaşadığı bir video paylaşan Talisca, "Bugün, kalbimde yaşayan bu büyük kulüp ile bu büyük şampiyonluğun yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Talisca bu paylaşımına kalp emojisi de ekledi ve Beşiktaş'ı etiketledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımına yorum yağdırdı.

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