Talisca’dan “Fenerbahçe ile prensipte anlaştı” haberine yanıt geldi

Fenerbahçe’nin bir numaralı transfer hedefi Talisca ile prensipte anlaştığı yönünde çıkan haberler bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Çıkan haberlere göre, sarı lacivertli yönetimin Brezilyalı oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

Ortaya çıkan haberlere 30 yaşındaki oyuncudan flaş yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talisca, haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Suudi kulübünden yıllık 12 milyon euro alan Brezilyalı oyuncunun transferinin akıbeti merakla bekleniyor.