Talisca’dan flaş açıklama: Parasını nereye yatıracağını duyurdu

Fenerbahçe’ye ara transferde gelen Talisca son dönemde sadece oynadığı futbolla değil müzik kariyeriyle de gündeme geliyor. Brezilyalı futbolcunun rap albümü çıkarması sonrası artık müziğe ağırlık vereceği iddia edilmişti.

Fenerbahçe’de özellikle fiziksel sorunları nedeniyle beklentilerin altında kalan Talisca’dan gelen son açıklama kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Brezilyalı oyuncu, yatırımlarını tamamen müziğe yaptığını belirterek futbolculuk sonrası tamamen buraya odaklanacağını söyledi.

Talisca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocukluğum müzik ve futbolla doluydu, özellikle de başlangıçta müzikle. Bu hayalimdi ve şükürler olsun bu hedeflere ulaşabiliyorum. Hem müzik hem de futbolu hayatımda dengeleyebildik. İlişkilerden, aşktan, engellerin üstesinden gelmekten, kentsel hareketten, sokaklardan bahsediyorum. Şarkılarıma yaşadığım her ülkeden bir şeyler katıyorum. Bu da beste yapmayı çok daha kolaylaştırıyor. Her şey her zaman büyük bir özenle, çok çalışarak yapılıyor, ayrıca şan dersleri de alıyorum, kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. Futboldan sonra, asıl odak noktam müzik olacak. Bunu gelecek için inşa ediyoruz, böylece gelecekte sağlam bir hayran kitlesine sahip olacağız, böylece devam edebilecek, daha da büyüyebilecek, harika şovlar yapabilecek ve iş birlikleri yapabileceğiz... Hedefim bu."



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Talisca, 4 gollük katkı yaptı.