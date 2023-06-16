Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'da oynayan Anderson Talisca, “Fora do Jogo” adlı podcast programına konuk oldu.

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Talisca, programda Avrupa ve Asya'daki deneyimlerini anlattı.

Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın açıklamaları şu şekilde;

''BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ''
"Benim ve orada oynayanlar için onlar dünyanın en iyisi" diyen Talisca, Beşiktaş taraftarını unutamadığını ifade etti.

''MELO DA BİLİYOR''
Taraftarlardan konuşmayı sürdüren Talisca, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ve Corinthians'ın da çok iyi olduğunu söylerken konuşmasını böyle tamamladı;

''Beşiktaş taraftarı, dünyanın en iyisi. Flamengo ve Corinthians taraftarı da çok iyi ama Beşiktaş'ın eşi benzeri yok. Bunu daha önce Türkiye'de oynayan Felipe Melo da biliyor''

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