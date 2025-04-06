Talisca'dan Süper Lig'de ilk hat-trick

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde ikinci yarının başında Alexander Djiku, Anderson Talisca değişikliği yapıldı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, 51. dakikada eşitliği sağladı. Maçın 64. dakikasında Allan Saint-Maximin'in pasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderen Talisca, farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 13 dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Sol çaprazdan gelişine yaptığı şutta sarı-lacivertli forvet, 3. kez Trabzonspor filelerini havalandırdı.

İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Ara transfer döneminde takıma katılan Brezilyalı futbolcu ligde 8. kez forma giyerken, 5. golüne imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev yapan Talisca, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu Trabzonspor filelerine attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.