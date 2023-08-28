Talisca'dan transfer açıklaması. Al Nassr'dan ayrılacak mı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da top koşturan Anderson Talisca, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki Talisca, son günlerde Beşiktaş ve Galatasaray ile sıkça anılıyordu.

Brezilyalı yıldız, hakkındaki transfer iddialarıı yalanladı ve Körfez ekibinden ayrılmayacağını dile getirdi.

Talisca'nın açıklamaları şu şekilde;

-Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için bir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum, kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum.