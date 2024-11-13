Talisca’nın bonservisi belli oldu. Fenerbahçe devre arasında transfer etmek istiyor

Ara transferde kadrosuna yaratıcı bir hücum oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe gözünü Talisca’ya dikti. Sarı lacivertliler, devre arasında da yakından takip ettiği Brezilyalı yıldızı devre arasında ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yaz döneminden bu yana Talisca ile iletişimi kesmedi. Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden 30 yaşındaki oyuncu için uygun koşulların oluşması durumunda Fenerbahçe transfer için hızlı bir şekilde harekete geçecek.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Suudi kulübü Talisca’yı göndermeyi düşünmese de bir bonservis bedeli belirledi. Al Nassr’ın 10 milyon euroluk bir bedel belirlediği öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibinde yıllık net 12 milyon euro kazanan Talisca'nın aynı seviyede ücret talep ettiği öne sürüldü.

Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 17 maçta 1.275 dakika süre buldu. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi.