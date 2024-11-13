Talisca’nın bonservisi belli oldu. Fenerbahçe devre arasında transfer etmek istiyor

Kaynak: Milliyet
Talisca’nın bonservisi belli oldu. Fenerbahçe devre arasında transfer etmek istiyor

Fenerbahçe’nin ara transferdeki en önemli hedeflerinden Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu. Öte yandan Brezilyalı oyuncu 12 milyon euroluk maaşının aşağı çekilmesini istemiyor.

Ara transferde kadrosuna yaratıcı bir hücum oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe gözünü Talisca’ya dikti. Sarı lacivertliler, devre arasında da yakından takip ettiği Brezilyalı yıldızı devre arasında ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yaz döneminden bu yana Talisca ile iletişimi kesmedi. Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden 30 yaşındaki oyuncu için uygun koşulların oluşması durumunda Fenerbahçe transfer için hızlı bir şekilde harekete geçecek.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Suudi kulübü Talisca’yı göndermeyi düşünmese de bir bonservis bedeli belirledi. Al Nassr’ın 10 milyon euroluk bir bedel belirlediği öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibinde yıllık net 12 milyon euro kazanan Talisca'nın aynı seviyede ücret talep ettiği öne sürüldü.

Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 17 maçta 1.275 dakika süre buldu. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi.

Son Haberler
Muğla'nın Ula ilçesinde deprem (13 Kasım 2024)
Muğla'da deprem
Hazine'den tahvil ve kira sertifikası hamlesi
Hazine'den tahvil ve kira sertifikası hamlesi
Samsun'da 437 aile daha doğalgaz kavuşuyor
Samsun'da 437 aile daha doğalgaz kavuşuyor
Park yeri kavgasında boynuna tornavida saplandı
Park yeri kavgasında boynuna tornavida saplandı
Borsa İstanbul yeni güne düşüşle başladı
Borsa istanbul güne düşüşle başladı