Talisca’nın Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu. Görüşmeler son aşamada

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya gelindiği ileri sürüldü. Ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı lacivertli yönetimin pazartesi gününe kadar Talisca ile final görüşmesini neticelendirmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği transfer için Al-Nassr'a 5 milyon euro bonservis ödenecek.

Suudi Arabistan ekibi zorluk çıkartmazken oyuncunun maaşı, süreci uzatan konulardan bir tanesi oldu. Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek.

12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon eurosunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak.

Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon euro çıkacak. Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon euroya ikna etmeye çalışıyor.