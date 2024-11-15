Talisca’nın kulübünden açıklama geldi. Fenerbahçe ara transferde ısrarla istiyor

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Talisca’nın kulübünden açıklama geldi. Fenerbahçe ara transferde ısrarla istiyor

Fenerbahçe'nin ara transferdeki en önemli hedefi olan Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncunun kulübü Al Nassr, Talisca'nın son durumunu bildirdi.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe’de bir numaralı transfer hedefinin Talisca olduğu belirtiliyor. Beşiktaş’ta oynadığı futbolla hafızalara kazınan Brezilyalı futbolcu, sezon başında da sarı lacivertlilerin gündemine gelse de transfer gerçekleşmedi.

Gelen son haberlere göre Fenerbahçe’nin Talisca ısrarı devam ediyor. Sarı lacivertliler, ara transferde Talisca için girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Talisca’nın takımı Al Nassr’dan açıklama geldi. Kulüp yetkilileri, Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Brezilyalı yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını belirten Suudi kulübünün yöneticileri, doğal olarak Talisca'nın yoluna Al-Nassr'da devam edeceğini bildirdi.

Al-Nassr ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gollük skor katkısı verdi. Brezilyalı oyuncu, Suudi kulübünde yıllık 12 milyon euro kazanıyor.

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