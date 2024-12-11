Talisca’nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe’nin ilgisini ilk kez doğruladı

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Talisca’nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Fenerbahçe’nin ilgisini ilk kez doğruladı

Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında bulunan Talisca’nın menajerinden açıklama geldi. Golcü oyuncunun menajeri Carlos Leite, sarı lacivertlilerin ilgisini ilk kez doğruladı.

Fenerbahçe, Al Nassr'dan renklerine bağlamaya çalıştığı Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor. Dış basın, Fenerbahçe'nin transferde oldukça ilerleme kaydettiğini ve sürecin olumlu devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'dan yeni bir detay paylaşıldı.

Talisca'nın menajerinin Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak isteğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün TeamTalk'ta yer alan haberde de Fenerbahçe'nin Talisca için Al Nassr'a resmi teklifi ilettiği belirtilmişti.

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 8 gollük asist katkısı verdi.

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