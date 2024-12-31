Talisca’yı veto eden Mourinho Ali Koç’tan öyle birini istedi ki...

Hani meşhur bir laf vardır; ‘aralarına kara kedi girdi’ diye.

İşte tam da buna örnek durum.

Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen Talisca...

En parlak döneminde parayı seçip, Arabistan’a gitti.

Ülkemizden ayrılıp ismi sürekli gündemde olan tek futbolcu.

İstisnasız her transfer dönemi, Beşiktaş ve diğer takımların gündeminde.

Kabak tadı verdi.

Hem de bal kabağı!

Geldi geliyor…

Gelir, geldiği gibi gider…

Geriye yazılıp çizilmesi kalır.

Bir türlü transferi olmaz.

Bu kez Fenerbahçe rotasında. Sezon başında Mourinho istememişti.

Yönetim ara dönem öncesi yeniden fırına sürdü.

Sanki başka yıldız yokmuş gibi.

Portekizli hoca yine karşı.

Oyuncunun yaratıcı özelliği olmadığı yönünde görüşte.

Başkan Ali Koç ve yönetici Acun Ilıcalı ikna etmiş değil.

Bu ‘kara kedi’ pardon, ‘Kara oğlan’ girmiş aralarına.

Çıkması zor gibi duruyor.

Mourinho direniyor.

Peki kimi istiyor dersiniz?

Mason Mount.

İngiliz yıldızın sezon sonuna kadar kiralanmasını istiyor.

Gelir mi?

Meçhul.

Mourinho, “Talisca, ülkesi Brezilya’da müzik albümü çıkarırken, Mount, Manchester United ile antrenman yapıp maçlara çıkıyordu” şeklinde bilgilendirme yapmış.

Hiç de haksız değil.

Vay be Talisca vayyy..

Ayağında top…

Elinde mikrofon…

Önünde sahne…

Arkanda stat…

Cebinde para…

Ohhh ne ala!

Küçük Emrah geldi aklıma.

Ne alaka ise ben de çözemedim.

Mübarek ne ararsan var.

Ya futbol?

Var da yok!

Yetenek Allah vergisi…

Uygulama yerlerde…

Arabistan gibi sıradan ligde, 11 istikrarı yok.

Bol bol müzik var.

Öyle bizdeki gibi; ‘kara üzüm appesi

Le lee le canım’ türünden değil.

Bildiğiniz rap.

Sambacı; rap, rap, rap

Versin seni artık Arap

Şarkılı, türkülü yazı oldu. Tam da yılbaşına özel.

Öyleyse vur patlasın çal oynasın..

Kara oğlan gecikir belki de gelmez…

Yeni yılınız sağlık, mutluluk ve huzur getirsin.

Futbol eğlencemiz eksilmesin artsın.