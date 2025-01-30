Talisca’yı yollayan Suudi kulübünü topa tuttular! Ronaldo’yu bile solladı

Fenerbahçe, uzun süren görüşmeler sonrası Talisca’yı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Talisca’nın Fenerbahçe’ye gidişi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Yapılan yorumlarda Al Nassr’ın Brezilyalı oyuncunun transferine izin vermesine tepkiler yer aldı.

Suudi basınında çıkan yorumlarda Talisca’nın alternatifi bulunmadan satılmasına tepkiler yer alırken, Al Nassr’ın hücum hattında çok zorlanacağının altı çizildi.

Suudi basını, Talisca’nın bazı istatistiklerde Cristano Ronaldo’yu bile geride bıraktığına dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi:

"Çin Ligi'nden gelen Talisca, Al-Nassr'ın modern tarihinin en önemli oyuncularından biri haline geldi. Her zaman sarı formayı giyen en iyi yabancı oyunculardan biri olarak hatırlanacak. Ligde ceza sahası dışından attığı goller hafızalara kazındı. Öyle ki Cristiano Ronaldo'yu bile solladı. Talisca, ceza sahası dışından 14 gol atarken, Ronaldo bunu 12 kez başardı."