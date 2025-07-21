Talu çiftinin yargılandığı davada ara karar

195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kıvanç-Beril Talu çiftinin tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi.

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de aralarında olduğu 3 sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen müşteki Burçin K, Beril Talu'yu eşinin vasıtasıyla tanıdığını söyledi.

Talu'nun reklam çekimleri için sermaye topladığını belirten Burçin K, "Toplam 280 bin lira para gönderdim. İki hafta içinde 2 katını geri vereceklerini söylediler. Bunun geri dönüşü hiç olmadı. Bir süre sonra insanları dolandırıp kaçtıklarını duydum. Ben de şikayetçi oldum." dedi.

Sanık Beril Talu ise 20 aydır tutuklu olduğunu, adil bilirkişi raporu istediklerini dile getirerek, işlerinin hayali olduğunun iddia edildiğini ancak bunlara ilişkin faturaları sunduklarını savundu.

Kıvanç Talu da burada konuşulan iddiaların belge ve delil olmadan anlatılan şeyler olduğunu öne sürdü.

Soyut beyanların suçlama olarak kendilerine döndüğünü dile getiren Talu, "Bu iddialar üzerine 20 aydır tutukluyuz. Söz konusu konuşulan paralar yaptığımız reklamcılık işinde eşimin aldığı borçlardır. Tutuklandığımız için ödeyemediğimiz borçlardır. Eşimle hapisteyken çalışıp para kazanamıyoruz. Evdeki eşyamızı bile satıp bu insanlara faiziyle para ödedik. Bu insanlara paralarını ödeyebilmek için oğlumun oyuncağını sattım. Biz, sizleri dolandırmadık. Tutuksuz yargılanmayı ve tahliyemizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklarının bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç şüpheli sıfatıyla, 13 kişi ise müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Kıvanç ve Beril Talu'nun, öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatılıyor.

Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi (saadet zinciri) sistemi oluşturdukları aktarılıyor.

Sanıkların ponziye ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dahil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödediklerine dikkati çekilen iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka kişileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri vurgulanıyor.

İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı aktarılıyor.

Sanıkların, bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, sanıkların 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.