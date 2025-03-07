Talya Bitkisel, 10. kez Amerika Natural Products Expo West Fuarı’nda!

Uluslararası fuarlar, yerli markaların dünyaya açılan penceresi olurken son haber gıda takviyesi sektöründen geldi. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen sağlık ve wellness ürünleriyle sektörde öncü olan Talya Bitkisel, bu yıl 10. kez dünyanın en büyük doğal ve organik ürünler fuarlarından biri olan Amerika Natural Products Expo West 2025’e katıldı. 5-7 Mart tarihlerinde Los Angeles’ta gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyonda doğadan ilham alan yenilikçi ürünleriyle ziyaretçileriyle buluştu.

“NATURAL PRODUCTS EXPO WEST, SEKTÖRÜN KALBİNİN ATTIĞI YER”

Dünyanın dört bir yanından binlerce markanın katıldığı Natural Products Expo West, doğal ve organik ürünler sektöründe en son trendleri, yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getiren en büyük organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Gıda, içecek, kişisel bakım, takviye edici gıdalar ve doğal sağlık ürünleri gibi geniş bir yelpazeye sahip fuar, markalar, üreticiler, perakendeciler ve sektör profesyonelleri için büyük bir buluşma noktası. Bu yıl 10. kez fuardaki yerini alan Talya Bitkisel Genel Müdürü M. Halis Ertaş, organizasyona ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Doğadan aldığımız ilhamla geliştirdiğimiz ürünleri, global pazarda daha fazla insana ulaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini yaymak bizim için büyük bir misyon. Natural Products Expo West, dünya çapında markalarla bir araya gelerek sektördeki en yeni gelişmeleri paylaşmamız için büyük bir fırsat sunuyor. 10 yıldır bu fuarda yer almamız, uluslararası pazardaki güçlü duruşunu ve doğallığa olan bağlılığını gösteriyor. Antalya’nın eşsiz bitkisel kaynaklarını, modern bilimle birleştirerek tüketicilere en saf ve etkili çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi Amerika’da temsil etmek ise bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İÇİN FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Fuar boyunca doğal ve bitkisel bazlı sağlık çözümlerimizi tanıttıklarını belirten Talya Bitkisel Genel Müdürü M. Halis Ertaş, “Ziyaretçilere ürünlerimizin etkili formülasyonları ve sürdürülebilir üretim süreçleri hakkında bilgi verdik. “Kendimi Seviyorum” mottosuyla hayata geçirdiğimiz projelerle tüketicilere yalnızca doğal ve sağlıklı ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilinçli bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik ediyoruz. Ürünlerimizin hammaddelerini başta Antalya olmak üzere, ülkemizin zengin ve lokal bitki çeşitliliğinden faydalanarak üretiyoruz. Bu yaklaşımımızla hem bölgesel kalkınmayı destekliyor hem de doğal kaynakların koruyoruz. Öte yandan sürdürülebilir bir yaşam için farkındalık yaratmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“DOĞALLIĞA OLAN BAĞLILIĞIMIZLA SEKTÖRDE FARK YARATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Natural Products Expo West’te bitkisel yağlar, aromaterapi ürünleri, gıda takviyeleri ve doğal kişisel bakım çözümleri ile öne çıktıklarını aktaran M. Halis Ertaş, değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı: “Ziyaretçiler, ürün portföyümüzü yakından inceleme fırsatı bulurken, doğal içeriklerin nasıl bir bilimsel süreçten geçerek etkili bir formüle dönüştüğünü de keşfetti. Talya Bitkisel olarak, yenilikçi formülasyonlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve doğallığa olan bağlılığımızla sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Sağlıklı yaşamı destekleyen çözümlerimizle tüketicilere en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”