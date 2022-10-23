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Tam 100 milyar TL. Bugün yürürlüğe girdi. Detayları Bakan Nebati açıkladı

Bakan Nebati esnaf ve sanatkarlara yapılacak 100 milyar TL’lik kredi paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 15:08
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Tam 100 milyar TL. Bugün yürürlüğe girdi. Detayları Bakan Nebati açıkladı

Tam 100 milyar TL. Bugün yürürlüğe girdi. Detayları Bakan Nebati açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarları kapsayan 100 milyar TL tutarındaki kredi paketinin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Nebati, yürürlüğe giren destek paketiyle "Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır" dedi.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Abbas
23.10.2022 15:32
5 milyar dolarcık, sayın bakan dışarıdaki 500 milyar doların %1 , bari %10 ü olsun, bu esnafın dişinin kovuğuna sığmaz  
 
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