Tam 27 bin 500 adet ele geçirildi

Kaynak: İHA
Karaman’da jandarma güçlerince yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 8 kişi cezaevine gönderilirken, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ile çok sayıda makaron bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgelerindeki genel denetimleri sürüyor. 12-20 Eylül tarihlerinde JASAT öncülüğünde asayiş timlerinin yaptığı uygulamalarda 14 bin 890 şahıs sorgulanırken, 40’ının çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan 40 kişiden 8’i hapsedildi.

Kontrollerde tütüne emdirilmiş bonzai, kenevir bitkisi, skunk bitkisi, 230 gram kubar esrar maddesi, sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 18 adet tabanca mermisi, 3 adet yivsiz ruhsatlı av tüfeği ve farklı avlanma malzemeleri, 3 adet bıçak, makaron doldurma aparatı, 2 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 25 bin adet boş makaron, 5 kilo tütün ve uyuşturucu kullanımına ait muhtelif materyaller ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı ve aralıksız bir şekilde devam edileceğini ifade etti.

