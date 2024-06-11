Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz

Valilikler bünyesinde toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonları, meteorolojik verilere dayanarak, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgar beklentisi olan bölgelerde çeşitli önlemler alınmasına karar verdi.
Yangınla mücadele ekiplerinin koordinasyonu, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki tahliye ve güvenlik işlemleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gibi konular komisyon toplantılarında ele alındı ve ormanlara giriş yasağı kararı alındı.
Meteorolojik koşulların yangın riskini artırdığı değerlendirilerek, Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4 ve Karadeniz'de 4 olmak üzere toplam 27 ilde, 1 Mayıs ile 30 Kasım tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı getirildi.
Ayrıca, tabiat parkları ve mesire yerlerinde ateş yakma kuralları belirlendi ve bazı alanlarda ateş yakmak tamamen yasaklandı.
Alınan önlemlerle, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ormanlara giriş yasağı olan iller ve tarihler şu şekildedir:
MARMARA BÖLGESİ
• İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
• Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
• Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
• Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
• Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
• Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
• Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
• Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
EGE BÖLGESİ
• Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
• Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
• İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
• Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
• Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
• Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül
AKDENİZ BÖLGESİ:
• Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
• Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
• Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
• Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
• Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
• Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
• Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
• Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
• Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim
KARADENİZ BÖLGESİ
• Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim
• Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül
• Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim
• Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül