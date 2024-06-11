Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz

Yangınla mücadele ekiplerinin koordinasyonu, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki tahliye ve güvenlik işlemleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gibi konular komisyon toplantılarında ele alındı ve ormanlara giriş yasağı kararı alındı.