Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz

Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Düzenleme: Kaynak: AA

Türkiye'de yangın riski nedeniyle 27 ilde ormanlara girişin yasaklandığı bildirildi. İşte ormanlara giriş yasağı olan 27 ilin tam listesi...

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 1

Valilikler bünyesinde toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonları, meteorolojik verilere dayanarak, sıcaklık artışı ve kuvvetli rüzgar beklentisi olan bölgelerde çeşitli önlemler alınmasına karar verdi.

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 2

Yangınla mücadele ekiplerinin koordinasyonu, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki tahliye ve güvenlik işlemleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gibi konular komisyon toplantılarında ele alındı ve ormanlara giriş yasağı kararı alındı.

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 3

Meteorolojik koşulların yangın riskini artırdığı değerlendirilerek, Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4 ve Karadeniz'de 4 olmak üzere toplam 27 ilde, 1 Mayıs ile 30 Kasım tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı getirildi.

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 4

Ayrıca, tabiat parkları ve mesire yerlerinde ateş yakma kuralları belirlendi ve bazı alanlarda ateş yakmak tamamen yasaklandı.

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 5

Alınan önlemlerle, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 6

Ormanlara giriş yasağı olan iller ve tarihler şu şekildedir:

MARMARA BÖLGESİ

• İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

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• Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

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• Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 9

• Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

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• Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 11

• Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 12

• Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 13

• Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 14

EGE BÖLGESİ

• Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 15

• Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 16

• İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 17

• Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 18

• Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 19

• Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 20

AKDENİZ BÖLGESİ:

• Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 21

• Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 22

• Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 23

• Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 24

• Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 25

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

• Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 26

• Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 27

• Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 28

• Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 29

KARADENİZ BÖLGESİ

• Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 30

• Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 31

• Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

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Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz 32

• Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

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