Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi

Kaynak: İHA
Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 4 bin 460 adet sikke ile eski dönemlere ait 55 adet metal eşya ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince şüpheli olarak belirlenen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 4 bin 460 adet sikke ile eski dönemlere ait 55 adet metal eşya ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüpheli olarak belirlenen bir araçta yapılan aramada, 4 bin 460 adet Bizans ve Roma dönemine ait Sikke ile eski dönemlere ait 55 adet metal obje olmak üzere toplam 4 bin 515 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve B.O. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi

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