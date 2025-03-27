Tam 300 milyon dolar... Milyarder iş insanına 'dolandırıcılık' suçlaması!

Bahreyn’deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken şüphelilere 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamaları yöneltildi.

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede Başaran ve 7 şüphelinin ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye’deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi davrandıkları belirtildi.

Hüseyin Başaran 2017 yılında Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank'ın (BMB) çoğunluk hisselerini almış ve yine Başaran’ın sahibi olduğu İsviçre ve Almanya’daki iki firma aracılığıyla dış ticaret işlemlerini de finanse etmeye başlamıştı. Ancak kredilerin geri ödemesi yapılmayınca bankalardan aktarılan fonların gerçek müşterilere değil sahte evraklarla Başaran Grubu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren diğer şirketlerine gittiği ortaya çıktı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporu, şüphelilerin mal varlıklarının bir kısmının suç gelirlerinden oluşmuş olabileceğini ve kara para aklama şüphesiyle birçok varlığa el konulduğunu ortaya koydu. BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda, Başaran ve diğer şüphelilerin şirketlerine yönelik idari işlemler başlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hüseyin Başaran ifadesinde, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. Bankalarla yaptığı finansman anlaşmalarını kurallara uygun yürüttüğünü savunan Başaran, şikayet sonrası mağdur bankalarla iyi niyet mektubu sunduğunu, ancak teknik sebeplerle anlaşmazlık yaşandığını belirtti. 2018’den sonra şirketlerinde yaptığı devir işlemlerinin ise kızının vefatı nedeniyle duygusal nedenlerle gerçekleştiğini öne sürdü.

KIZINI UÇAK KAZASINDA KAYBETMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.