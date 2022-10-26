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Trabzonspor, Sırbistan'a geldi. Takım kadrosunda sürpriz var

Bordo-mavililerde 6 isim kadroda yer almıyor.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:25
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Tam 6 oyuncu Sırbistan'a götürülmedi. Trabzonspor'un kadrosunda flaş detay

Trabzonspor, Sırbistan'a geldi. Takım kadrosunda sürpriz var
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Perşembe günü Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Sırbistan'a ulaştı.
Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Kafile, pasaport işlemlerinin ardından konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almıyor. Soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar da kadrodan çıkartıldı.

Sakatlıkları düzelen Djaniny Semedo ile Abdülkadir Ömür de kafileyle birlikte Sırbistan'a geldi.

Karadeniz ekibinin 22 kişilik futbolcu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Deanswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jean Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo ve Umut Bozok.


 

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