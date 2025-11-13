Barcelona Erkek Basketbol Takımı, eski koçu Xavi Pascual ile yeniden anlaştı. Bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcıyla Haziran 2028’e kadar sürecek bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Pascual, takımın bu hafta Palau Blaugrana’da Virtus Bologna ve Baskonia ile oynayacağı karşılaşmaların ardından, 17 Kasım Pazartesi günü göreve başlayacak.

Xavi Pascual, böylece 9 yıl sonra yeniden Barcelona’nın başantrenörlük görevini üstlenerek, kulübün basketboldaki yeni yapılanma sürecinin merkezine geçecek.

Barcelona’da 2004’ten 2008’e kadar B Takımda koçluk, A Takımında asistanlık yaptıktan sonra 2008’de koçluk görevine getirilen Pascual 1 Euroleague, 4 İspanya, İspanya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.